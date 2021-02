Estados Unidos (MiMorelia.com).- Tras meses de lucha contra el coronavirus, el actor mexicano de telenovelas Toño Mauri, abandonó el hospital estadounidense donde permanecía internado.

Fue en junio del 2020 que complicación causadas por el Covid-19 lo llevaron a ser hospitalizado y posteriormente a recibir un trasplante doble de pulmón; el pasado 12 de febrero Toño Mauri fue dado de alta y salió del University of Florida Health Stands Hospital con la ayuda de médicos y enfermeras que lo acompañaron hasta la puerta del nosocomio.

When telenovela star Toño Mauri left home, he wasn’t sure he’d be coming back. Today, after months spent battling COVID-19 & recuperating from a double-lung transplant, he was discharged. «This experience made me realize what is really important,» he said. Congratulations, Toño! pic.twitter.com/vUwcDFjnj1

— UF Health (@UFHealth) February 12, 2021