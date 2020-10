Escocia (MiMorelia.com).- A través de un video que circula en redes sociales una mujer de 104 años de edad, Mary Fowler, suplicó por volver a ver a su familia tras meses de confinamiento; la abuelita permanece en un asilo de Escocia.

Según medios de información internacionales, la abuelita ha pasado toda la pandemia recluida en un asilo sin ver a su familia, sin embargo, la tristeza y la falta de compañía de los suyos la obligaron a hacer un video de súplica para que sus familiares acudan a verla.

“Aquí me cuidan bien pero quiero a mi familia, este es mi derecho, por favor ayuda. Me están cortando en pedazos, debo ver a mis hijos, se me está acabando el tiempo”, dijo la abuelita en el video.

Mary Fowler aged 104 and locked in a Care home since lockdown on March is at the end of her tether @JeaneF1MSP @GrahamEllis247 pic.twitter.com/8mAvgTW3wx

— Cathie Russell (@CathHamilton1) October 21, 2020