Tras golazo, Zlatan manda este reto a Cristiano Ronaldo

Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Luego del gol que anotó Cristiano Ronaldo el pasado martes, Zlatan Ibrahimović mandó un reto al actual Balón de Oro.

Durante sus respuestas señaló: “Creo que es una máquina de gol. Marcó un hermoso gol hoy”.

Asimismo, el delantero de Los Ángeles Galaxy, lanzó el siguiente reto con estas palabras: “Debería intentarlo desde 40 metros y ver si entra”.

El reto fue lanzado con el sustento del tanto que anotó Ibrahimović en el 2012 en el partido amistoso Suecia contra Inglaterra, que realizó desde el área grande.

La anotación de Ibrahimović le valió merecer el premio Puskas de la FIFA al mejor gol de aquella temporada.

Dreamt about this last night. pic.twitter.com/9WZG12rRb9

— LA Galaxy (@LAGalaxy) April 1, 2018