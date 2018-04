Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este lunes, el expresidente de Estados Unidos, George H.W. Bush fue hospitalizado en un centro médico de Houston luego de contraer una infección por su sangre, comentó un portavoz de la familia.

Bush fue ingresado el domingo pasado en Houston Methodist Hospital, un dia después del entierro de su esposa Barbara Bush, agregó su portavoz Jim McGrath.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on President Bush's health. pic.twitter.com/8UkB53JHqD

— Jim McGrath (@jgm41) April 23, 2018