Ciudad de México (Rasadeportes.com).- A unas semanas de su pelea en contra de Steve Rolls, el boxeador profesional Gennady Golovkin, anunció que su relación laboral con el entrenador mexicano Abel Sánchez, llegó a su fin este miércoles 24 de abril, luego de casi 10 años de estar juntos.

Por medio de su cuenta de Instagram, Golovkin dio a conocer la separación entre ambos y dijo que en los próximos días anunciaría a su nuevo entrenador.

“Quiero construir en lo que ya he logrado y continuar haciéndome mejor. Por ello, ya no entrenaré con Abel Sánchez”, comentó el pugil. “Esta no fue una decisión fácil para mí, y no es un reflejo de la habilidades profesionales de Abel. Él es un gran entrenador, un entrenador leal y un entrenador de Salón de la Fama”.

El kazajo finalizó agradeciendo a Sánchez por las lecciones que le enseñó dentro del boxeo, pero no dio razones por las cuales se separó del entrenador.

Sin embargo, el que si explicó las razones de su separación fue Sánchez, quien emitió un comunicado de prensa en donde tachó al ex campeón del mundo de arruinar la relación entre los dos.

“Desde hoy, no seguiré trabajando con Gennady Golovkin”, dijo Sánchez de lo que ya se sabía. “Después de una carrera de 9 años, récords impuestos e igualados, desarrollando una carrera de Salón de la Fama y haciendo posible que firmara un contrato de $100 millones por seis peleas con DAZN, él propuso e insistió en un nuevo e insultante itinerario de compensación de entrenador. Mi dignidad y honor no me permiten ser abusado de esa manera”.

“Es desafortunado que ser codicioso, malagradecido, y sin ética, honor o integridad, ponga fin a esta relación”, finalizó Sánchez.

Golovkin afirmó que esperaba quedarse con su entrenador luego de firmar el acuerdo con DAZN, pero el mexicano no estuvo presente en las conferencias en Nueva York y Los Ángeles donde el boxeador oficializó la pelea con Steve Rolls durante la semana pasada.

ZM