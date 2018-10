Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego que la noche del domingo Canadá y Estados Unidos anunciaron el nuevo acuerdo trilateral con México, tras nueve meses de negociaciones para cambiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los líderes, Donald Trump, Justin Trudeau y Enrique Peña Nieto se han pronunciado al respecto.

Este lunes, el presidente Donald Trump calificó de “maravilloso e histórico” el nuevo acuerdo con sus socios, después de más de un año de difíciles negociaciones y críticas por parte de México y Canadá.

Mientras para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau reconoció que la renegociación no fue nada fácil.

Durante la conferencia de prensa de Trump celebrado en la Casa Blanca, comentó que con este acuerdo llamado USMCA –por sus siglas en inglés-, los coches serán fabricados con trabajadores de auto sueldo, es decir, que serán fabricados en el país norteamericano.

También reconoció la labor del presidente de México y del primer ministro de Canadá.

“El presidente Enrique Peña Nieto es un hombre que ha hecho un gran trabajo para México en términos de comercio, y también el primer el primer ministro, Justin Trudeau”, expresó luego de anunciar que el acuerdo será firmado para finales de noviembre.

Después Trump presumió el acuerdo, y dijo “Quiero darle las gracias al presidente Peña Nieto de México. Tuvimos unos desacuerdos, pero me cae muy bien. No sé si yo le caigo bien, pero me cae muy bien. Y al presidente mexicano electo, López Obrador, que nos ha dado apoyo para ese acuerdo y estamos teniendo una excelente relación. Dije, ‘no quiero firmar un acuerdo que venga un nuevo presidente y que no le guste’”.

Además, agradeció a su representante negociador del TLCAN, Robert Lighthizer por llegar a un gran acuerdo con los socios y enfatizó su promesa de campaña de renegociar el acuerdo c comercial para los estadounidenses.

Trump reconoce que hubo tensiones con el primer ministro Trudeau durante la renegociación del tratado, pero al final comentó que se llegó a un mutuo pacto.

Por otro lado, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau celebró el nuevo acuerdo, al que será nombrado como USMCA.

“Algunos habían dicho que no era posible lograr esto, no es lo que hemos hecho, hemos insistido para obtener un buen acuerdo. Como todas las negociaciones importantes que hemos tenido que llegar. Hoy es un gran día para Canadá”, aseveró Trudeau en la conferencia de prensa en Ottawa.

Agregó que no hay que cantar victoria, pues aún queda por ser ratificada por los tres países.

Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá agradeció a los representantes de la renegociación de México y Estados Unidos.

“Hemos conseguido un tratado de libre comercio al nivel de nuestros países”, dijo.

Por último, el presidente Enrique Peña Nieto se unió a la celebración del nuevo acuerdo comercial con sus socios, y aseguró que el pacto será un ganar-ganar-ganar.

Peña Nieto agradeció el trabajo y profesionalismo de los equipos de negociadores de los tres países, en el que mostraron su voluntad para seguir teniendo un pacto trilateral.

El líder mexicano reconoció también el arduo trabajo de Jesús Seade Kuri, representante del presidente electo López Obrador en las negociaciones y el acompañamiento comprometido en el sector empresarial.

Los cambios que se realizó en el USMCA fue: el capítulo XIX, donde permitirá a miembros del tratado presentar quejas contra otros sobre prácticas comerciales desleales; Estados Unidos tendrá acceso al mercado de lácteos de Canadá; determinaron estándares laborales más altos en sindicatos de México.