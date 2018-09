Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con las horas contadas en el Congreso del estado, los zapatos de quienes ocuparon una curul durante los últimos tres años, y no corrieron la suerte de amarrar un nuevo cargo de elección popular o reelegirse, apuntan hacia la academia, el sector empresarial, el trabajo político o el ejercicio público.

De los 40 perfiles que llegaron al último periodo de la actual legislatura –hubo quienes se retiraron antes para incorporarse a la administración estatal– cuatro repetirán en el cargo en el Legislativo michoacano: Adriana Hernández Íñiguez y Yarabí Ávila González, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, del Partido del Trabajo (PT), y Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

A ocho les funcionó el “chapulineo”

Hasta el Senado de la República se fue el perredista Antonio García Conejo y, al Congreso de la Unión, arribaron el también perredista J. Guadalupe Aguilera Rojas y la petista Mary Carmen Bernal Martínez, en tanto que al frente de una alcaldía quedaron la panista Macarena Chávez Flores (Lagunillas), los priístas Adriana Campos Huirache (Jacona) y Raymundo Arreola Ortega (Múgica); además de los representantes del sol azteca Belinda Iturbide Díaz (Puruándiro) y José Jaime Hinojosa Campa (Maravatío).

Los demás se visualizan, a partir del 15 de septiembre, en los ámbitos empresarial, político-partidista, incluso en un cargo público en los ámbitos estatal o municipal, según lo compartieron algunos:

“Tengo un espacio de representación, formo parte el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, soy secretario de operación política y seguiré encaminado a las actividades políticas en mi organización; vincularnos en un escenario de relación con el futuro gobierno y abanderar las causas de los campesinos”, dijo Roberto Carlos López García, todavía presidente de la Mesa Directiva.

“Estoy concluyendo una Maestría en Juicios Orales; hace tiempo que me han ofrecido clases en varias universidades privadas y lo que tengo (en puerta) directamente es retornar a la vida académica”, comentó Héctor Gómez Trujillo, coordinador de la bancada panista.

“El zapato apunta para mi casa; quiero atender pendientes ahí, acabar de distribuir todas las riquezas (bromea). No, no sé, yo pretendo quedarme en Uruapan para fortalecer mi trabajo territorial, aunque si hay una oportunidad de colaborar con el Ejecutivo, no lo voy a ver nada mal; no descarto que me pueda integrar al trabajo municipal, ahí sí me han hecho ofertas de integrarme al Ayuntamiento de Uruapan, pero lo vamos a valorar, no hay nada claro”, compartió Ángel Cedillo Hernández, coordinador parlamentario del PRD.

“Vamos a ver qué es lo que viene; hay una propuesta, a lo mejor, de acompañar al Ejecutivo en alguna de las dependencias, ojalá que sea así; de lo contrario, seguiremos trabajando en algunas trincheras de organizaciones de la sociedad civil donde nos hemos desempeñado en el tema de la gestión y apoyo a los municipios”, señaló Juan Figueroa Gómez, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas.

“Retomaré labores en mi consultoría sobre política y gobierno, pero además haré trabajo en el partido, voy a plantear un esquema, lo más completo que se pueda, de hacia dónde debe caminar el PRI y, lo más importante, cuidar a mi nieto”, comentó Mario Armando Mendoza Guzmán, presidente de la Comisión de Educación.

“Nosotros nos hemos dedicado al campo, a la exportación de berries (frutillas) desde Los Reyes, y quisiera quedarme con un trabajo de partido en mi municipio; yo tengo una deuda en el PRI por el espacio que obtuve y será una forma de agradecimiento”, refirió Roberto Maldonado Hinojosa, integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.

“No tengo ahorita todavía dónde, no he buscado un espacio, pero tampoco vamos a despreciar si nos ofrecieran algún espacio, ya sea en lo local, lo estatal o lo federal”, dijo Enrique Zepeda Ontiveros, representante de la bancada de Morena.

“Regresaré a mi distrito, Zamora, que es mi casa, a seguir trabajando con la parte social. Seguiré con mis actividades empresariales; además, tengo a mi cargo el Comité Municipal del Partido Verde, así que le daremos seguimiento a la parte política”, dijo Juanita Noemí Ramírez Bravo, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

ZM