El cantante del género regional mexicano, #JoséÁngelLeedesma , #ElCoyote , pidió la ayuda de la ciudadanía a través de un video que compartió en sus redes sociales para encontrar su camioneta porque se la acababan de robar en Guadalajara. Aunque el cantante no dio detalles del robo ni del lugar donde este sucedió, la ayuda la solicitó a quienes viven en Guadalajara y Zapopan. La unidad que le robaron al “Coyote” es una Mercedes Benz GLE 450 color blanco. No dijo de qué año es, pero en el modelo 2018 su precio supera el millón de pesos.