Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cineasta tapatío Guillermo del Toro siempre ha destacado por apoyar las buenas causas y sus ganas de ayudar. Por lo que durante esta cuarentena el ganador del Oscar sostendrá una charla con sus seguidores la noche de este miércoles vía digital.

La película de corte fantástico podrá ser vista gratuitamente a las 19:00 horas, a través de las redes sociales del Toronto International Film Festival (TIFF) o de su página web, y posteriormente se realizará la charla con el director tapatío.

Starting this week, #TIFFAtHome Live Q&As will now be streamed to https://t.co/8ZnRgfRIre, Facebook, YouTube, and right here on Twitter:

Guillermo del Toro (@RealGDT) on PAN’S LABYRINTH

Ethan Hawke on BEFORE SUNRISE

THE BIG LEBOWSKI (Guest TBC)

#CravexTIFF pic.twitter.com/vjb0SzIy9Q

— TIFF (@TIFF_NET) 27 de abril de 2020