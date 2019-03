Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Avengers “End Game” llegará a los cines este próximo 26 de abril y tendrá una duración total de 180 minutos, es decir tres horas y dos minutos de extrema y pura felicidad aunado de llanto por las muertes que se avecinan.

Lo anterior fue divulgado por el portal Digital Spy, correspondiente a la cadena de complejos AMC, aunque no es un sitio muy confiable y las fuentes oficiales no han confirmado la noticia, posiblemente no estemos tan lejos de la duración real, que convertirá a “End Game” en la película más larga en la historia de Marvel Studios.

La cinta, dirigida por Joe y Anthony Russo, se coloca en esta posición solo seguida por Avengers: Infinity War que duró dos horas con 29 minutos y en tercer lugar está Capitán América: Civil War.

Con ello solo queda a espera la etapa de presentaciones de prensa y difusión del material por sus actores en las redes sociales, ya que estamos solo a un mes del estreno mundial que marca el final de la cuarta etapa de Marvel Studios con 22 películas hasta el momento.

Así que amigo, amiga, date cuenta y ve ahorrando para los pañales o los chones aguantadores porque no esperes que dure menos de tres horas.

JRR