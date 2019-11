Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cientos de ojos llenos de entusiasmo se posaron en los artistas escénicos de la Ciudad de México que compartieron su magia con los niños en Michoacán: se trató de la presentación de la obra “Lumi” de Triciclo Rojo, la tarde de este domingo en el Teatro Ocampo.

La compañía escénica fue invitada por el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez (FMM) para dar una función dedicada a los niños, seres llenos de imaginación y ávidos por conocer mundos a través de expresiones como el arte escénico.

Y es que la formación de públicos resulta indispensable para asegurar audiencias futuras y para contribuir a la educación, la estimulación de la creatividad y el desarrollo de la sensibilidad, elementos más que necesarios en el contexto actual.

Eso lo entiende Emiliano Cárdenas, director de Triciclo Rojo, quien afirmó que esta agrupación “tiene un lenguaje universal que se basa en la corporalidad pues consideramos que el movimiento es el lenguaje de los niños y también la música, entonces buscamos que las obras de Triciclo Rojo sean híbrido entre el clown poético y uno con una calidad de movimiento muy específico”.

Respecto a “Lumi”, Emiliano Cárdenas refirió que es una obra “que nace a partir de las despedidas, de lo que a veces no hablamos y los duelos que vivimos (…) Lumi es un personaje invisible, no está en escena pero se percibe aunque es intangible, al igual que sucede con la música; es una historia donde el personaje de Augusto Lumi pierde la vida, pero lo resignificamos con la idea de que no muere al final, sino que se queda una escencia de él en los demás, en su hermano”. Para recrear este mundo hay cuatro intérpretes en escena.

Por otra parte, el director comentó que es de agradecerse que el FMM tenga opciones para los niños dado que eso implica “que tiene una programación plural, en la que se busca que la imaginación y el mundo fantástico de los niños esté reflejado”.

Cabe mencionar que en 13 años Triciclo Rojo ha hecho 11 producciones, de las cuales 5 han girado por 14 países, entre los que esta India, Colombia, Portugal, España y Japón, por mencionar algunos: “hemos viajado mucho buscando el encuentro con los niños y su mundo fantástico”, refirió Emiliano Cárdenas.

Así es como el Festival contribuye al desarrollo infantil desde la creatividad, recordándole a niños y padres de familia que la música es celebración y es por ello que la invitación es Vive la Música. Este es tu Festival.

