Washington (Rasainforma.com).-el mandatario estadounidense escribió en su cuenta de Twitter que “Irán está hablando audazmente de atacar ciertos activos de Estados Unidos como venganza por librar al mundo de su líder terrorista, que acababa de matar a un estadounidense e hirió gravemente a muchos otros, sin mencionar a todas las personas que había asesinado durante su vida”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Irán responde a los ataques que ha lanzado, “será golpeado muy rápido y muy fuerte”.

….hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020