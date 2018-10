Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció a México su decisión de enviar elementos de la Policía Federal para detener el avance de la caravana migrante en la frontera con Guatemala.

A través de su cuenta de Twitter refirió que está ansioso de “trabajar con México”.

Asimismo, hizo referencia de la llegada de dos aviones de la corporación de seguridad a las cercanías de la frontera con Guatemala, luego de urgir a México para frenar lo que llamó un “asalto a su país” por parte de la caravana migrante.

Thank you Mexico, we look forward to working with you! https://t.co/wf7sE0DHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018