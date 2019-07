Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en contra de los demócratas y agradeció a México por el trabajo realizado en la frontera.

El mandatario estadounidense compartió un tuit en el agradeció a México por realizar un “trabajo mucho mejor que los demócratas en la frontera” diciendo “¡Gracias México!”

Mexico is doing a far better job than the Democrats on the Border. Thank you Mexico!

Posteriormente, en otro tuit detalló que si los inmigrantes ilegales no están satisfechos con las condiciones en los centros de detención simplemente no deben intentar entrar al país.

If Illegal Immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detentions centers, just tell them not to come. All problems solved!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de julio de 2019