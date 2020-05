Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con regular o cerrar compañías de redes sociales, luego de que Twitter Inc advirtiera a los lectores sobre las afirmaciones del mantatario.

La red social lanzó una advertencia en dos de tuits para que los lectores verifiquen sus afirmaciones, la plataforma desmintió sus mensajes sobre el voto por correo, lo que ha sido considerado como una puerta abierta al fraude.

En este sentido, Trump reiteró sus acusaciones de sesgo político e indicó que “cerrará” las redes sociales si “silencian” a las voces conservadoras.

….happen again. Just like we can’t let large scale Mail-In Ballots take root in our Country. It would be a free for all on cheating, forgery and the theft of Ballots. Whoever cheated the most would win. Likewise, Social Media. Clean up your act, NOW!!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020