Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves, el presidente Donald Trump amenazó con cerrar la frontera con México durante un tiempo no definido si su gobierno determina que su vecino del sur pierde el control de la entrada de migrantes.

Trump comentó que hay una mala situación en Tijuana debido a la llegada de la caravana migrante de centroamericanos, por lo que prevé que, si sale fuera de control, cerrará la entrada al país hasta que haya un control en la frontera.

….and Safety at the Border, or anywhere else. They know nothing about it and are making our Country unsafe. Our great Law Enforcement professionals MUST BE ALLOWED TO DO THEIR JOB! If not there will be only bedlam, chaos, injury and death. We want the Constitution as written!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 22, 2018