Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó que un equipo de diplomáticos se encuentra en Corea del Norte para hacer los arreglos de la cumbre entre él y el líder de ese país, Kim Jong-un.

A través de su cuenta de Twitter, Trump informó lo anterior y añadió “Creo sinceramente que Corea del Norte tiene un potencial brillante y que un día será una gran nación económica y financiera. Kim Jong-un está de acuerdo conmigo en esto. ¡Va a pasar!“.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de mayo de 2018