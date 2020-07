Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente Donald Trump usó cubrebocas este sábado por primera vez en lo que va de la pandemia de Covid-19.

Durante su visita al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, el mandatario estadounidense fue captado con cubrebocas, acompañado de funcionarios y hombres con cargos en el ejército.

President Trump wears a mask during his visit to Walter Reed National Military Medical Center Saturday, marking the first time he’s done so in front of the cameras. pic.twitter.com/A7Zqa6KwiN

— Jennifer Franco (@jennfranconews) July 11, 2020