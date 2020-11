Estados Unidos (Rasainforma.com).- La transición formal de la presidencia de los Estados Unidos comenzó, luego de que la Administración General de Servicios del país, emitiera un comunicado dirigido al presidente electo, Joe Biden.

La Administración nombró a Biden como “aparente ganador” y pidió a los cercanos del presidente electo, a que se comuniquen con las agencias federales para planear la transición el próximo 20 de enero.

Emily Murphy, fue la encargada de emitir el comunicado en mención y mencionó que la decisión de dar a conocer la información, no fue basada en favoritismos ni en influencia de los medios de comunicación.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020