Por: Ariana Castellanos

Tijuana, Baja California (MiMorelia.com).- La tensión entre los habitantes de Tijuana e integrantes de la caravana migrante no cesa, a ello se suma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien avala la postura del alcalde de esta ciudad fronteriza, Juan Manuel Gastélum.

Este día el mandatario estadounidense señaló que los migrantes ocasionan crímenes y problemas en México, además les pidió, a su estilo, que regresen a casa.

“El alcalde de Tijuana, México, acaba de afirmar que ‘la ciudad no está preparada para esta cantidad de migrantes, el atraso podría durar 6 meses’. De la misma manera, Estados Unidos no está preparada para esta invasión, y no lo tolerará. Están causando crimen y grandes problemas en México. ¡Vayan a casa!”, dijo en su cuenta de Twitter.

The Mayor of Tijuana, Mexico, just stated that “the City is ill-prepared to handle this many migrants, the backlog could last 6 months.” Likewise, the U.S. is ill-prepared for this invasion, and will not stand for it. They are causing crime and big problems in Mexico. Go home!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de noviembre de 2018