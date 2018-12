Estados Unidos (Rasainforma.com).- A través de redes sociales el mandatario estadounidense Donald Trump ha compartido las imágenes del muro que quisiera construir como barrera con México.

Calificando al diseño como algo “totalmente efectivo y al mismo tiempo hermoso”, el Presidente de los Estados Unidos publicó una imagen con el muro fronterizo que le gustaría que se construya en la frontera sur del país.

A design of our Steel Slat Barrier which is totally effective while at the same time beautiful! pic.twitter.com/sGltXh0cu9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018