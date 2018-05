Trump cortará fondos a clínicas que realicen abortos

Por: Salvador Gaytán

Washington, Estados Unidos (Rasainforma.com).- El Departamento de Salud propuso este viernes una normativa que supone el corte de fondos federales a cualquier clínica que los practique o comparta instalaciones con entidades que lo hagan.

La Casa Blanca afirmó esta tarde que la proposición, que se desarrollará durante meses, no incluirá la llamada “norma mordaza” que Ronald Reagan estableció 30 años atrás, por la que tampoco se podía aconsejar a las mujeres que deseaban abordar, pese a lo que habían avanzado varios medios estadounidenses.

Este veto supondrá un retorno a la política establecida por Reagan en 1988, según la cual las actividades y el personal relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo debían quedar completamente segregados de otros servicios relacionados con la planificación familiar, lo que supone que tampoco pueden compartir instalaciones con una entidad dedicada a ello.

Esta mañana no estaba claro aún si esta prohibición —a riesgo de perder los fondos federales— incluye también la asesoría al respecto, aunque sea la mera indicación de adónde acudir para informarse. Mientras la agencia Associated Press apunta que las simples consultas sí forman parte de la nueva prohibición, otras fuentes señalaron a The New York Times que el borrador sobre la mesa las excluye.

Con información de El País

