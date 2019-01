Ciudad de México (Rasainformas.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a México por “no hacer nada” para detener la caravana de migrantes hondureños.

Cabe señalar que el pasado viernes comenzó el arribo de los hondureños a territorio mexicano en su travesía hacia Estados Unidos, más de dos mil migrantes entraron en caravana a México, sin seguir la petición de las autoridades migratorias de esperar en la frontera con Guatemala a recibir una tarjeta por razones humanitarias, un trámite que sí está cumpliendo otro millar de personas.

Mexico is doing NOTHING to stop the Caravan which is now fully formed and heading to the United States. We stopped the last two – many are still in Mexico but can’t get through our Wall, but it takes a lot of Border Agents if there is no Wall. Not easy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de enero de 2019