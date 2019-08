Por Alejandra Villa

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Después de los últimos tiroteos en El Paso, Texas, Dayton, Ohio y Chicago se abrió un debate entre la sociedad estadounidense y altos mandos donde muchos culpan a los videojuegos de tales acciones.

President Trump said video games were partly to blame for mass shootings. pic.twitter.com/gWacSCt6KX

De acuerdo a la información de Vanguardia, Kevin McCarthy, líder de la Minoría de la Cámara de Representantes de los EU, señaló que “los videojuegos llevan a deshumanizar a los individuos con la idea de dispararles a otros”.

Así como el gobernador de Texas, Dan Patrick, además de lamentar el hecho trágico donde perdieron la vida personas inocentes.

clip here — it's very much jumping off Tx. Lt. Gov Dan Patrick's comments to F&F earlier pic.twitter.com/J8PqvNtvz0

Por otro lado, investigadores de la Universidad de Oxford descartaron que existiera un vínculo real entre los videojuegos y estas masacres.

Los especialistas, apuntaron que son los discursos de odio y las políticas de exclusión de la actual administración lo que provoca los lamentables hechos.

Japan has the highest video game revenue per capita out of any country.

US: 40,000 gun deaths/year

Japan: Less than 10 gun deaths/year

It isn’t video games, it’s the GOP, NRA and white supremacy.

— Adam Best (@adamcbest) August 4, 2019