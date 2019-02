Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este viernes, el presidente Donald Trump declaró estado de emergencia nacional con la finalidad de obtener más fondos para la construcción del muro fronterizo con México.

President Trump Speaks on the National Security & Humanitarian Crisis on Our Southern Border https://t.co/FqdfFORbv5

— The White House (@WhiteHouse) February 15, 2019