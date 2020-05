Estados Unidos (MiMorelia.com).- Este lunes por la mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despertó con un tuit contra México en el que tocó temas como el coronavirus y el muro.

En su cuenta de Twitter el mandatario norteamericano escribió un breve mensaje en el que señaló a México de enfrentar “grandes problemas de coronavirus”.

Además, Trump dijo que el muro que dividirá México y Estados Unidos se construye rápidamente, y se dirigió en especial a las autoridades de California.

Mexico is sadly experiencing very big CoronaVirus problems, and now California, get this, doesn’t want people coming over the Southern Border. A Classic! They are sooo lucky that I am their President. Border is very tight and the Wall is rapidly being built!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2020