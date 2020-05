Estados Unidos (MiMorelia.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto para acotar protecciones a empresas de redes sociales en Internet y anunció que buscará emitir una legislación para tomar medidas contra la censura de éstas, argumentado que tienen un «poder incontrolado» para censurar y restringir contenido, equiparándolas como «un monopolio.

La orden ejecutiva abre la puerta para que reguladores federales castiguen a las redes sociales, como Twitter, Google y Facebook, por la forma en que vigilan su contenido en línea, según información de El Financiero.

«Today, I am signing an Executive Order to protect and uphold the free speech and rights of the American people.» pic.twitter.com/agTIJ2KR6C — The White House (@WhiteHouse) 28 de mayo de 2020

La decisión se produce días después de que Twitter notificara los tuits del mandatario como «contenido engañoso». En ese tuit, publicado por el presidente el martes, al hacer click en la alerta, la red social redirige a otra página dentro de la plataforma en la cual aparece en letras destacadas en negrita: «Trump asegura sin pruebas que el voto por correo derivará en fraude electoral», y se cita a medios como a la cadena CNN y al diario The Washington Post.

«Estoy firmando una orden ejecutiva para proteger y defender la libertad de expresión y los derechos del pueblo estadounidense», dijo a través de su cuenta de Twitter.

The Trump Administration is making sure your taxpayer dollars don’t go to social media giants that unfairly repress free speech. pic.twitter.com/L3FiJ0eG5L — The White House (@WhiteHouse) 28 de mayo de 2020

This will be a Big Day for Social Media and FAIRNESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de mayo de 2020

The Washington Post había informado que Trump planeaba abordar la famosa Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, la «Communications Decency Act».

Esta norma ofrece inmunidad a Facebook, Twitter, YouTube o Google contra cualquier acción legal relacionada con el contenido publicado por terceros y les da la libertad de intervenir en las plataformas como lo deseen. El decreto tendría como objetivo modificar el alcance de esta ley y permitiría a las autoridades reguladoras decidir sobre las políticas de moderación de contenido.

Por: Redacción/SJS