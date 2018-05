Trump ignora diferencia entre VIH y VPH; Bill Gates le da clases

Por: Salvador Gaytán

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Bill Gates ventiló la ignorancia de Donald Trump en un evento de la Fundación Bill y Melinda Gates al explicarle la diferencia entre VIH (virus de Inmunodeficiencia Humana) y VPH (virus del papiloma humano) en las dos ocasiones que se reunió con él.

“Procedía a explicarle que raramente se confunden. Aunque los dos virus pueden contraerse al tener relaciones sexuales, el primero ataca al sistema inmunológico y el segundo provoca lesiones genitales como el cáncer cervical”, señala.

Never before seen footage obtained exclusively by All In shows Bill Gates discussing meetings with Donald Trump #inners pic.twitter.com/GouJwYKghi

— All In w/Chris Hayes (@allinwithchris) May 18, 2018