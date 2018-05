Trump iría ahora en contra del aguacate mexicano

Por: Salvador Gaytán

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La propuesta que Estados Unidos pretende incluir en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAM), de restringir el paso de perecederos mexicanos, podría afectar a una canasta de productos de 12 mil millones de dólares, entre ellos los aguacates, aseguró Francisco de Rosenzweig, asesor de comercio exterior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

El exsubsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía reveló que el tema de estacionalidad sigue sobre la mesa de negociación, no obstante para México no es aceptable.

La canasta de perecederos que México exporta a Estados Unidos incluye aguacate, bayas, jitomate, plátano, sandía, melón, papaya, cítricos, entre otros.

El factor común es que tienen una vida útil de ocho semanas desde su cosecha, hasta se consumo y son un total de 60 productos.

“Este tema no lo ha retirado de la mesa Estados Unidos, pero simplemente como no es aceptable, pues no hay un diálogo en esta materia, ya que el rechazo es absoluto… el gobierno de México no está dispuesto a negociar este tipo de propuestas”, dijo De Rosenzweig.

Estados Unidos ya ha tratado de imponer el tema de estacionalidad dos veces sobre productos mexicanos, una en 1996 y posteriormente en 2006, sin lograrlo, pues es violatorio de la propia Organización Mundial de Comercio (OMC), explicó el experto.

“Es una iniciativa que no es nueva, ya se ha rechazado y estamos convencidos de que el gobierno de México la rechazará”, dijo.

Con información de Mundo Hispánico