Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un supuesto acuerdo compartido por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, señala que México se comprometió a revisar sus leyes de no cumplirse las metas del convenio firmado el pasado viernes, en relación a la migración y aranceles.

De acuerdo a un papel «presumido» por Trump, contarían con 45 días para verificar si México logró cumplir con su parte, y evitar así la imposición de medidas arancelarias por su vecino de norte.

President Trump pulls a piece of paper from his jacket he says is one page of a secret agreement with Mexico: "I am going to let Mexico do the announcement at the right time."

The Mexican foreign minister indicated there is no secret or outstanding deal https://t.co/59eIO0RnhH pic.twitter.com/Exl3EOdbNQ

