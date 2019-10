Los estados que colindan con territorio mexicano son California, Arizona, Nuevo México y Texas.

El mismo Trump reaccionó al hecho y la mañana de este jueves dijo en tono de broma que las personas en Colorado se beneficiarán de ese muro.

(Kiddingly) We’re building a Wall in Colorado”(then stated, “we’re not building a Wall in Kansas but they get the benefit of the Wall we’re building on the Border”) refered to people in the very packed auditorium, from Colorado & Kansas, getting the benefit of the Border Wall!

