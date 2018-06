Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que no permitirá que los migrantes ilegales invadan su país y por ello deben ser deportados inmediatamente, sin procesos jurídicos.

En declaraciones dadas este domingo, el mandatario estadounidense, harto de las críticas que ha recibido por las severas políticas migratorias del país, decidió duplicar sus criticas y externarlas en su cuenta de Twitter.

“No podemos permitir que todas estas personas invadan nuestro país. Cuando alguien entra, debemos enseguida, sin jueces o en la corte, traerlos de vuelta de donde vinieron. Nuestro sistema es una burla a la buena política de inmigración y la ley y el orden. La mayoría de los niños vienen sin padres…” Fueron las palabras con las que Trump habla de los menores separados de sus padres.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de junio de 2018