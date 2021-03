Estados Unidos (MiMorelia.com).- La tarde de este domingo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció en la clausura de la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Orlando, Florida.

El magnate de las bienes raíces dio un discurso en el que se desahogó y opinó de todo un poco. Lo último que se supo de Trump es que se había retirado a su casa de Florida.

Este domingo señaló que estaría dispuesto a contender por la presidencia una vez más en 2024, volvió a señalar que ganó las pasadas elecciones y criticó la administración de Joe Biden.

«Esto no se ha terminado» señaló Trump y añadió «No importa cuánto el establecimiento de Washington (…) quiera silenciarnos, que no quede ninguna duda. Saldremos victoriosos y Estados Unidos será más fuerte y más grande que nunca».

Además calificó como «desastroso» el primer mes de mandato de su vencedor, Joe Biden «No nos imaginábamos cuán malo y de izquierda era el gobierno de Biden. Su campaña fue de puras mentiras».

En el evento, Trump aseguró que no creará un partido nuevo, sino que seguirá con el Partido Republicano y señaló que dicho partido ganará las elecciones de medio mandato en 2022 y en 2024.

«I am not starting a new party,» says Donald Trump, as he makes his first post-presidency appearance at #CPAC2021 pic.twitter.com/gsoMCxdCLz

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 28, 2021