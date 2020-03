Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se activa la Guardia Nacional en los estados de Nueva York, California y Washington para combatir al coronavirus.

Dichos estados son los más afectados por esta pandemia. Los reportes estatales señalan que hasta este domingo en Nueva York se reportan más de 15 mil contagios y 114 muertos. En California van mil 741 casos confirmados y 34 muertes. Mientras que en Washington van mil 996 casos y 95 muertes.

En conferencia de prensa este día desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense señaló que el gobierno federal financiará el cien por ciento del despliegue de las unidades de la Guardia Nacional para dicho despliegue.

Indicó que el gobierno federal será un respaldo de los gobernadores de esos estados: «Vamos a seguirles y esperamos que puedan cumplir con la misión. Creo que lo harán. He hablado hoy con los tres gobernadores, hace un rato, y están muy contentos de lo que estamos haciendo».

Entre otras medidas adoptadas por el gobierno estadounidense están el envío de cuatro hospitales móviles grandes con mil camas a Nueva York, ocho hospitales móviles grandes con dos mil camas para California y tres hospitales móviles pequeños con mil camas para Washington.

Estados Unidos, al último corte reporta 32 mil 149 casos confirmados de coronavirus en todo el país y 400 muertos.

.@realDonaldTrump: “Today, I am announcing action to help New York, California, and Washington ensure that the @USNationalGuard can effectively respond to this crisis…Through @FEMA, the federal government will be funding 100% of the cost…” #COVID19 pic.twitter.com/uYpN4QCWL4

— Dan Scavino Jr.🇺🇸 (@Scavino45) 22 de marzo de 2020