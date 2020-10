Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volverá a presentarse en los actos públicos a partir de este sábado, así lo informó Sean Conley, su médico de cabecera.

A través de un comunicado, Conley señaló que este jueves el mandatario completó su terapia contra el coronavirus y que tiene un nivel de oxigenación de entre 96 y 98 por ciento, lo que le permitirá realizar sus actividades de manera normal.

Indicó que el equipo médico que lo ha analizado anticipó plenamente el retorno seguro del presidente a los actos públicos a partir de ese momento, de tal manera que este viernes volverá a la campaña electoral pese a haber contraído el virus.

Cabe señalar que Trump retuiteó que será el anfitrión del Show de Rush Limbaugh convertido en un “mitin virtual de MAGA”, en referencia a su lema de campaña, “Make America Great Again”.

Joe Biden has no plan for Coronavirus – ALL TALK! He was a disaster in his handling of H1N1 Swine Flu. He didn’t have a clue, with his own Chief of Staff so saying. If he were in charge, perhaps 2.2 million people would have died from this much more lethal disease!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020