Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a la decisión de llevarlo a juicio político y asegura “yo no hice nada malo“.

Durante un mitin político en Battle Crekk, Michigan, el mandatario estadounidense se mostró tranquilo y desestimó las acusaciones e incluso señaló que al país está yendo mejor que nunca.

Cabe mencionar que el pasado miércoles por la tarde los legisladores de la Cámara Baja del Congreso, en su mayoría demócrata, aprobaron llevar a Trump a juicio político por abuso de poder y por obstrucción del Congreso.

Además señaló que se trata de un juicio político opartidista e ilegal, pero aún así lució despreocupado e incluso mencionó “ni siquiera parece que me están llevando a juicio”.

"It doesn't really feel like we're being impeached," said Pres. Trump at his Michigan campaign rally, moments before becoming the third president in U.S. history to be impeached. https://t.co/RGzT2NBJqr pic.twitter.com/3k2dqa1tga

— ABC News (@ABC) December 19, 2019