Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este viernes, la Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump sostendrá una reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un a finales de febrero.

A través de Twitter, la oficina presidencial indicó que en una fecha posterior se dará a conocer el lugar donde será la reunión entre ambos mandatarios.

President @realDonaldTrump looks forward to a second summit with Chairman Kim, which will take place near the end of February. Location will be announced at a later date.

— The White House (@WhiteHouse) January 18, 2019