Estados Unidos (MiMorelia.com).- Durante una conferencia de prensa realizada este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderá el financiamiento del país a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en medio de la pandemia por el Covid-19 en el mundo, según información de medios nacionales.

El presidente añadió que “la OMS encubrió la difusión de información errónea de China sobre el virus”.

Según Trump, la OMS impidió la transparencia informativa sobre el brote de Covid-19 y Estados Unidos, su mayor financista, quien aportó 400 millones de dólares el año pasado, ahora “discutirá qué hacer con todo ese dinero que va a la OMS”.

La semana pasada, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había respondido a las acusaciones del presidente de los Estados Unidos: pidió no politizar la crisis a riesgo de que esto se traduzca en un número mayor de muertes.

