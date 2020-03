Estados Unidos (MiMorelia.com).- El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha anunciado este miércoles la suspensión de los vuelos procedentes de Europa con destino a su territorio.

En una conferencia dada la tarde de este miércoles, y trasmitida a través de sus redes sociales, el republicano indicó la suspensión de todos los vuelos procedentes de Europa, excepto el Reino Unido, durante los próximos 30 días.

Explicó que a diferencia de su país, la Unión Europea no ha implementado medidas de seguridad para prevenir la propagación del coronavirus, razón por la que ha tomado la decisión de esta restricción.

Ante la recién nombrada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) Trump expresó que: «Nuestra vasta prosperidad económica nos da flexibilidad, reservas y recursos para manejar cualquier amenaza. Esto no es una crisis financiera. Este es sólo un momento temporal de tiempo que superaremos juntos como nación y como mundo».

We will be suspending all travel from Europe, except the United Kingdom, for the next 30 days. The policy goes into effect Friday at midnight. pic.twitter.com/Yeq1gVCIln

— The White House (@WhiteHouse) March 12, 2020