Estados Unidos (MiMorelia.com).- A través de twitter un usuario de dicha red social “predijo” la muerte de la estrella de los Lakers, Kobe Bryant.

La publicación fue realizada en 2012 por el usuario @dotNoso y aunque en aquel tiempo parecía un simple tuit, ahora se ha convertido en una profecía.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012