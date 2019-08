Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El actor argentino, Juan Soler, fue severamente criticado en redes sociales luego de declarar que México es tan inseguro que sus hijas viven en el extranjero.

A través de redes sociales el extranjero fue tundido en críticas y reclamos luego que según el medio ¡Pasala! Soler criticara el actuar del actual gobierno de México.

“Aunque me considero mexicano, no traería a mis hijas a vivir aquí, pues hay mucha inseguridad y violencia”, “como ciudadano te puedo decir que hay muchas cosas que están fuera de control. Realmente estoy en contra de lo que está haciendo este nuevo presidente”, “El presidente no habla con la jerarquía que debería, además de que sólo promete cosas y no las cumple”, dichas frases salidas de la boca del actor resonaron entre los usuarios de Twitter quienes no dejaron pasar la oportunidad y le pidieron abandonar el país si tan inconforme e inseguro se siente.

Aquí, algunas de las respuestas de los usuarios en Twitter:

Si Juan Soler (@juansolervalls) está tan decepcionado de México ¿Por qué sigue trabajando en nuestro país para darle de comer a sus hijas? Pobre muerto de hambre… Qué se regrese a su Argentina!

Juan Soler saca su dinero en Mexico y se lo lleva a otro país para mantener a su familia, según Él por inseguridad ¿si fuera más seguro su país económicamente, porqué no hay trabajo ahí para el? no lo consideramos mexicano.

Juan Soler / Oiloooooo! Se queja de México, de su Gobierno actual y aclara que NUNCA traería a sus hijas a vivir aquí!; aunque aquí es donde ha trabajado, juntado sus centavos y le han tapado el hambre!! Cuánta ingratitud!!! Ver para creer!

Cuidado Juan Soler y todo aquel que ose meterse con don PEJE y sus decisiones, pero a todo esto, ¿por qué demonios opina un extranjero que no tiene más que agradecer que México le dio casa, comida y sustento? ¡Fuera entonces de aquí, entre menos burros más olotes! 😠

Sobre el tema, el actor de Televisa de 53 años y con nacionalidad mexicana no ha dado declaración al respecto.

CA