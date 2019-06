México (MiMorelia.com/Redacción).- Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y Alberto Castro, acaparó la atención en la alfombra de los premios MTV MIAW, pues lució una medalla de Jesús Malverde, el santo de los narcos.

Jesús Malverde nació el 24 de diciembre de 1870, en Sinaloa y murió el 3 de mayo de 1909; fue bandido conocido por asaltar caminos, por lo que es venerado por integrantes de grupos delictivos.

Sofía Castro está causando furor en redes y en medios nacionales, pues en la alfombra roja de los Premios MTV MIAW lució una medalla con la imagen del llamado «Santo de los Narcos», Jesús Malverde.

En el programa Ventaneando presentaron imágenes del evento, en el que un reportero del programa le preguntó a Castro por su medalla, a lo que la joven actriz respondió que un amigo se lo había puesto.

¡Así se vivió la lluvia de estrellas en la alfombra roja de los premios MTV MIAW 2019!🎬💃🏼🎥✨ #Ventaneando Disfruta aquí de la transmisión en vivo: https://t.co/cLnFnzlArp pic.twitter.com/7vQVQRaAUV — Ventaneando (@VentaneandoUno) June 24, 2019

Por su parte Paty Chapoy la llamó «ingorante» por portar la medalla de Malverde.

La titular del programa de espectáculos señaló que si Sofía no tenía conocimiento de quién se trataba el personaje de la medalla que portaba, mejor no lo usara si no lo conocía, pues al ser una figura pública no era bien visto.

RMR