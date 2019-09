Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Internacional de las personas sordas, que se celebrará este 30 de septiembre, más de una treintena de representantes de este sector de la población realizaron un recorrido con un guía certificado en lenguaje de señas mexicanas, por edificios históricos emblemáticos, situados en el corazón del Centro Histórico de Morelia, como la Catedral, así como los palacios de Gobierno y Clavijero.

Previo al acto protocolario de arranque, efectuado en el atrio de la Catedral, el secretario de Turismo Municipal, Roberto Monroy García, planteó que no bastan las acciones aisladas sino que es necesaria una estrategia y un proyecto a largo plazo para que realmente sean de impacto para las personas con discapacidad.

De lo contrario, evidenció, seguirán apareciendo rampas mal adaptadas o que llevan a las personas con discapacidad motriz, que es la más común, a chocar con la banqueta del frente.

“El Turismo inclusivo, no es un tema de fotografía sino de conciencia social”, exclamó el funcionario municipal, quien hizo hincapié en que no basta con que se coloquen rampas o señaléticas en Braille, sino que se debe buscar un mecanismo de inclusión para todo tipo de discapacidad, condición de la que nadie está exento a consecuencia de accidentes.

Para el caso de las personas sordas, adelantó que se llevará a cabo una capacitación especial para que los guías turísticos tengan el conocimiento básico sobre las señas mexicanas, y, que al menos dos tengan una instrucción más profunda para que puedan desarrollar sus exposiciones y establecer un diálogo de primer contacto con este sector de la población.

Con él coincidió el condecorado con la presea Morelos en su última edición, Luis Ventura de la Rosa Orozco, representante de la agrupación Juntos por la Inclusión, quien hizo énfasis en que la discapacidad no solo es motriz y faltan elementos de inclusión para quienes no ven, no escuchan o tienen alguna dificultad intelectual.

“Falta ser incluyentes en muchos temas, lo que queremos es trabajar en esto y no quejarnos, no criticar, sino tratar de ayudar, poner nuestro granito de arena para que esto vaya cambiando”, expuso, previo al inicio del recorrido para el grupo de personas sordas, originarias de Morelia y localidades conurbadas, además de Uruapan.

Según el último Censo del INEGI (2010), en México más de cinco millones de personas tienen una discapacidad, de los cuales el 12.5% son sordos. En Michoacán más de 267 mil personas se reportan con discapacidad: al 58 por ciento se le clasificó con discapacidad motriz; al 27.2 por ciento, visual; 12.1 por ciento, auditiva; 8.3 por ciento, de lenguaje; 8.5 por ciento, intelectual o mental; 5.5 por ciento, problemas de atención personal; y 4.4 por ciento, problemas de aprendizaje.

Comunidad de sordos en Morelia, necesita más espacios: Omega Vázquez

En su intervención, la directora del Poliforum de Morelia, Omega Vázquez Reyes destacó que los cursos de lengua de señas mexicanas instruidos en este espacio fueron un éxito, lo que desde su punto de vista refleja que la comunidad de personas sordas en Morelia necesita más espacios, “que hagamos un verdadero esfuerzo por implementar políticas públicas que los representen y sean verdaderamente incluyentes, no nada más de discurso”.

