TV Azteca tendría ya en la mira a reemplazos luego de “traición” de Verónica Castro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Tv Azteca no se durmió en sus laureles y parece que ya tiene a los posibles reemplazados para hacerle frente a la “traición” de Verónica Castro.

Se trata de Jolette o Adela Micha, que son los nombres que suenan fuerte para la nueva edición de La Voz México en Azteca luego de que Verónica Castro decidió regresar a Televisa para participar en Pequeños Gigantes.

Así restregó Televisa a Tv Azteca su adquisición:

Aunque esto no ha sido confirmado, los nombres son los que han circulado en los medios de noticias del espectáculo como posibles reemplazos de la diva mexicana.

También se dice que estaría en el elenco Jaqueline Bracamontes, quien luego del embarazo recuperó su figura y está divina para el regreso a la tele, aunque tampoco ha sido confirmada.

Ver esta publicación en Instagram Te quiero mucho @jackybrv Una publicación compartida de Alberto Ciurana (@albertociurana) el 22 Ene, 2019 a las 4:53 PST

En este sentido, Verónica Castro, quien ya es oficialmente de Televisa, confió a Jorge Poza que en Tv Azteca sí le ofrecieron La Voz, pero por cosa de minutos se quedó en San Ángel.

“Estuve con ejecutivos de TV Azteca me ofrecieron eso. Lo que pasa es que a ellos se les complicó, porque les estaba llegando a penas la idea de esto, entonces no podía resolver exactamente ni cuánto, ni cuándo, ni dónde, ni qué”, dijo.

“Ya después, justo el día que veo a Rubén (Galindo) y que digo que sí, a los 20 minutos me llaman de TV Azteca y me dicen: ‘Oye, Vero, pues ya tenemos la respuesta’. Es que ya no se puede, le dije”.

Por último, comentó sus contundentes razones: “Ya no es conveniencia, es el gusto por hacer las cosas, dije. La verdad disfruto mucho de los niños”, respondió Verónica Castro.

R