Estados Unidos (MiMorelia.com).- Este 20 de enero de 2021 Twitter entregó a Joe Biden la cuenta @POTUS que usan los presidentes de Estados Unidos, y su primer tuit ofrece «alivio» a los estadounidenses.

Te puede interesar: ¿Quién es Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos?

El usuario de la cuenta es @POTUS, por las siglas en inglés President Of The United States, pertenecía a Donald Trump, aunque éste usaba su cuenta personal que finalmente fue suspendida.

La cuenta @POTUS, así como la de la primera dama @FLOTUS y la de la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca @PressSec se reservan para uso del gobierno de Estados Unidos que está en turno.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.

— President Biden (@POTUS) January 20, 2021