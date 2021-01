Ciudad de México (Rasainforma.com).- Twitter eliminó tres mensajes del presidente Donald Trump por incitar a la violencia, en el marco de las manifestaciones en el Capitolio.

Twitter, hace unas horas, colocó un mensaje en los tuits de Trump en el que advertía que los usuarios no podían responder, compartir ni darle «me gusta» a los mensajes del mandatario por incitaban a la violencia.

Sin embargo, a medida que la violencia incrementaba, Twitter eliminó los tres mensajes. Asimismo, a través de un comunicado, explicó que Trump no podrá publicar durante 24 horas.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021