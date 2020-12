Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La red social Twitter incorporó este jueves una nueva función que consiste en compartir tuits en las historias de la plataforma de Snapchat, según se informó a través de un comunicado.

La compañía informó que millones de tuits se comparten cada día desde Twitter en otras redes sociales, asegurando que existe la tendencia de realizar una captura de los tuits y subirlos en otros lugares. Sin embargo, eso se acabó.

Adjuntar tuits a una historia de Snapchat es muy sencillo, pero se debe tener en cuenta que sólo se pueden compartir tuits de cuentas de Twitter públicas.

Lo primero que tienes que hacer es entrar a Twitter para iOS, elegir la opción de compartir, seleccionar el icono de Snapchat (o en su momento Instagram) en la barra inferior horizontal y listo. La aplicación se abrirá automáticamente en la cámara y el tuit que deseas compartir aparecerá en la parte superior como un sticker, que al tocarlo abrirá Twitter para ver el mensaje original.

Oh snap! 👻

Sharing Tweets directly to your Snapchat Stories is now easier than ever. Rolling out today on iOS! pic.twitter.com/0LIHQhmCKu

— Twitter (@Twitter) December 10, 2020