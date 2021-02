Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Twitter confirmó que la cuenta del expresidente de Estados Unidos Donald Trump quedó suspendida de forma definitiva, y agregaron que incluso si volviera a ser candidato o consiguiera algún puesto en las elecciones de 2024 no se le regresaría la cuenta.

Ned Segal, representante de la compañía, reafirmó esto ante NBC News, durante una entrevista en la que sostuvo que la principal razón del bloqueo de la cuenta fue por su ideología y que las políticas de la empresa son fijas y atemporales.

Segal también destacó que algunas personas señalaron que esta decisión debería ser revocada, o el flujo de personas hacia la red social podría verse afectado.

Sin embargo, en enero de este 2021 se activaron la mayor cantidad de cuentas que se registro.

Es por eso que Twitter, decidió que no existe una razón de peso que los pudiera hacer reconsiderar su decisión.

El 8 de enero de 2021, la plataforma emitió un comunicado en el que informaba sobre la suspensión preventiva de la cuenta @realDonaldTrump, por unas horas. Esto, a causa de los últimos mensajes que el expresidente publicó, en los que invitaba a la gente a “luchar” y a “detener” la toma de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, unas horas después, se actualizó la información para señalar que la medida no sería temporal, sino permanente.

Twitter to uphold permanent ban against Trump, even if he were to run for office again – NBC News https://t.co/TT7Xg150yt pic.twitter.com/E8XrIBfQ3W

— Mahmoud Fereydouni (@freyduni) February 10, 2021