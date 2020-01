Ucrania (MiMorelia.com).- El gobierno de Ucrania, al mando del presidente Vladímir Zelenski, pide a Irán un «pleno reconocimiento de culpabilidad» por el derribo del avión que causó la muerte de sus 176 personas.

Después de que Irán reconociera que un «error humano» provocó la catástrofe del avión Boeing 737 de la aerolínea Ukraine Airlines International el pasado martes ,cerca de Teherán, este sábado el presidente de Ucrania ha pedido justicia por este sensible accidente.

Fue a través de su cuenta de Twitter que el mandatario escribió en inglés y en lengua materna: «Ucrania insiste en una plena admisión de culpabilidad. Esperamos que Irán lleve a los responsables ante la justicia, devuelva los cuerpos, pague una compensación y emita una disculpa oficial. La investigación debe estar llena, abierta y continuar sin demoras ni obstáculos».

This morning brings the truth.

Ukraine insists on a full admission of guilt. We expect Iran to bring those responsible to justice, return the bodies, pay compensation and issue an official apology. The investigation must be full, open & continue without delays or obstacles.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 11, 2020