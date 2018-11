Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un desgastante esfuerzo físico, el mexicano José Gerardo Ulloa se quedó con la tercera etapa de la Vuelta Internacional Michoacán 2018, que recorrió más de 232 kilómetros este fin de semana en la costa michoacana.

Desde la salida en el puerto Lázaro Cárdenas, la etapa “Costera” ofreció constantes de cambios de timón en el liderato, pues en varios tramos hubo fugas del bloque de 58 ciclistas que iniciaron, entre ellos Walter Vargas de Team Medellín, Mario Zamora de Esparza Training e Irving Aguilar de empacadora San Marcos y casi al final encabezó la carrera Wilmar Castro, del equipo de Hermanos Correa.

En los últimos kilómetros, y aprovechando el desgaste físico de Wilmar Castro, sorpresivamente el mexicano José Gerardo Ulloa se fue al frente del pelotón para cruzar como primer lugar en la meta de San Juan de Alima.

“De oro se hicieron los ataques, yo fui por los que tenía que ir y cuando me di cuenta ya no estaba mi líder, a lo que me dijeron ‘dale y ve qué puedes hacer’; en ningún momento pensé en atacar ni nada, era cuidar a nuestro líder, pero afortunadamente se nos dio la etapa”, comentó en entrevista con medios de comunicación el también reciente medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 en Ciclismo de Montaña.

Respecto a la dificultad que representó la etapa “Costera”, consideró que en general la Vuelta Internacional Ciclista ha sido bastante complicada y no se puede definir cuál es la “etapa reina”.

“Todas las tres etapas han sido muy duras, ayer nos dijeron que era una de las más ‘fáciles’, pero sufrí demasiado. Hoy nos dijeron que había un poco más de subida y ayer había subidas y brechas muy duras”, analizó.

El ganador de esta tercera etapa confía en que pueda seguir con los buenos resultados en la otra mitad que resta de Vuelta Internacional Ciclista Michoacán 2018, que hoy tendrá un arrastre a Tepalcatepec de 168 kilómetros.

